Manturov: Yaptırımlar Yüzünden Yeni Mekanizmalar Uygulanabilir

27 Kasım 2018 Salı 13:42



27 Kasım 2018 Salı 13:42

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, bakanlığın Sanayi Kalkınma Fonu'nun ABD'nin yeni yaptırım dalgası fonunda sanayi işletmelerinin desteklenmesinin yeni önlemleri oluşturacağını söyledi.Manturov Tass haber ajansına yaptığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bu nedenden dolayı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'ucuz' kredi araçları sağlayarak şirketlere destek sağlanmasının gerektiğini düşünüyor. Bunun için bizim Sanayi Kalkınma Fonu'nun ayrıcalıklı krediler sunmasına yönelik bir mekanizmamız var, bu kredilerde faiz oranı yüzde 1-5 arası. Yeni yaptırımların uygulanması ile fon ile birlikte ek destek mekanizmaları oluşturacağız."Bakan, Kasım ayında uygulanabilecek yeni yaptırım dalgasının Rusya'nın finans sektörünü kapsayacağını ve yaptırım listesinde olan hem vatandaşlar hem de tüzel kişilerle dolar operasyonlarının düzenlenmesine yasak getirileceğini belirtti.Manturov, "2015 yılından itibaren ithal ikame programı ile ilgileniyoruz, bu seneden itibaren yaptırımların kapsadığı büyük şirketleri destekleme mekanizmaları gerçekleştiriyoruz ve yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz. Fakat şirketlerin direk desteğinin yanı sıra diğer bakanlıklar ile yaptırım uygulayan yabancı ülkelere yanıt verilmesi üzerinde çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu. - Moskova