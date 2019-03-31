31 Mart 2019, 11:09
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Manuel Fernandes, Galatasaray'dan Yıllık 3,5 Milyon Euro İstedi

Lokomotiv Moskova'da kadro dışı kalan ve adı sıkça Galatasaray ile anılan eski Beşiktaşlı futbolcu Manuel Fernandes'in talep ettiği garanti ücret dudak uçuklattı.

Son günlerde adı Galatasaray ile anılan Fernandes'in Ocak ayında istediği astronomik ücret nedeniyle Florya'nın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Lokomotiv Moskova'nın Ocak ayında Fernandes'i bedelsiz olarak Galatasaray'a vermeyi kabul ettiği belirtildi. Ancak Manuel Fernandes'in Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon euro garanti para istemesi üzerine bu transferin gündem dışı kaldığı ortaya çıktı.

FATİH TERİM FİYATI YÜKSEK BULDU

Galatasaray yönetimi ve Teknik Direktör Fatih Terim'in bu talebi fazla astronomik bulup Fernandes'i istediği yüksek ücret nedeniyle liste dışında bıraktıkları belirtildi. Bu saatten sonra da sezon sonu için bu futbolcunun tekrar gündeme gelmesi beklenmiyor. Fernandes sezon sonu serbest kalacak. Ancak Fernandes'in rakamı düşürmesi halinde görüşmeler yeniden başlayabilir.

(Akşam)

Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes, Galatasaray, Spor



YORUMLAR (3)
ZİYAA: Hadi ordan 5 kuruş etmezsin almayın sakın bu takozu
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ADANALI YAZIYOR: fernandes gs yi tanıyor futbolculara çok para verdikleri için haliyle fazla istemiş. kasımpaşa da olsa 500 bin euro alır. sonra gs ye 5 milyon avroya transfer olup 2.5 milyon euro ya oynar
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L3BL3Bİ: 3 mn ye antalyaspor alır bunu.
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