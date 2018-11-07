07 Kasım 2018, 19:37
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Manuel Fernandes: Galatasaray'ı Yenmek İçin Elimizden Gelen Her Şeyi Yapacağız

Lokomotiv Moskova'nın yıldız futbolcusu Manuel Fernandes, "Galatasaray'ı yenmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın grubunda yer alan Lokomotiv Moskova, grupta oynadığı dördüncü maçında deplasmanda Porto'ya 4-1 yenilerek bir üst tura çıkma şansını matematiksel olarak kaybetti.

MOSKOVA, GALATASARAY MAÇINA ODAKLANDI

Lokomotiv Moskova cephesi maç sonu büyük bir üzüntü yaşarken, yönetim ve teknik heyet gözünü UEFA Avrupa Ligine dikti. Lokomotiv Moskova'nın yıldız futbolcusu Manuel Fernandes, Porto maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray maçına odaklandıklarını söyledi.

"GALATASARAY'I YENMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Portekizli futbolcu, "Ne yazık ki gruptan çıkma şansımızı kaybettik. Bu çok üzücü. Ancak henüz bir şey bitmedi. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansımız var. Buna odaklanmalıyız. Galatasaray maçına odaklandık. Galatasaray'ı yenmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu. Lokomotiv Moskova ile Galatasaray arasındaki müsabaka 28 Kasım'da Moskova'da oynanacak.

(Futbol Arena)

Lokomotiv Moskova,Moskova,Manuel Fernandes,Galatasaray
07 Kasım 2018 Çarşamba 19:37



YORUMLAR (9)
MUHİTTİN: Bosver geseyi Son macta siz schalkeye yenilin zaten geseyi yenmis sayilacaksiniz ??
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GSLİ : Hayal dünyasında yaşıyorlar. Kalan iki maçlarını da kazanmaları gerek. 4 puan bile yetmiyor. Bizim yendiler diyelim. Gittiler schalke deplasmanın da 1 puanla dönseler. Porto İstanbulda bizi yense puanlar eşitlenir. Bu durumda ikili averaj devreye girer. Biz Onları 3-0 yenmişiz. Onlar bizi 4-0 yenememişse biz üçüncüyüz. Diyelimki onlar da bizi 3-0 yendi, genel averaj devreye girer. Biz toplamda onlar kadar gol yemedik. Genel averajda yine üstünüz.
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CEKİRGE: hiçbişey seyrettiğimiz yok körler sağırlar şifreli paralı satılmış kanallar birbirini ağırlar halkın futbolunu sporunu ruhunu satanlar beter olsunlar ölüleri dirileri iki yakaları bir araya gelmesin bela musibet yakınlarından eksik olmasın
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ZAMPARATOR: isterseniz kevgir edin Türk takımlarını nasıl olsa satılmış şifreli futbol kanalları ülkenin futbolunuda satmıştır zaten seyredemiyoruz beter olsunlar
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YORUM : Allah yar ve yardımcınız olsun lokomotif Moskova şu Fransız kültürlü agresif saldırgan kumpasçı takımı perişan edersiniz tüm Türkiye sizinle parator ve fedaisi perişanlık içinde olsunlar saldırgan kabadayılar futbolumuz temizlensin bunlardan
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