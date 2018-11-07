Manuel Fernandes: Galatasaray'ı Yenmek İçin Elimizden Gelen Her Şeyi Yapacağız

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın grubunda yer alan Lokomotiv Moskova, grupta oynadığı dördüncü maçında deplasmanda Porto'ya 4-1 yenilerek bir üst tura çıkma şansını matematiksel olarak kaybetti.

MOSKOVA, GALATASARAY MAÇINA ODAKLANDI

Lokomotiv Moskova cephesi maç sonu büyük bir üzüntü yaşarken, yönetim ve teknik heyet gözünü UEFA Avrupa Ligine dikti. Lokomotiv Moskova'nın yıldız futbolcusu Manuel Fernandes, Porto maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray maçına odaklandıklarını söyledi.

"GALATASARAY'I YENMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Portekizli futbolcu, "Ne yazık ki gruptan çıkma şansımızı kaybettik. Bu çok üzücü. Ancak henüz bir şey bitmedi. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansımız var. Buna odaklanmalıyız. Galatasaray maçına odaklandık. Galatasaray'ı yenmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu. Lokomotiv Moskova ile Galatasaray arasındaki müsabaka 28 Kasım'da Moskova'da oynanacak.

(Futbol Arena)