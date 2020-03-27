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Manuel Neuer'in Şampiyonlar Ligi'nde Yaptığı En İyi Kurtarışlar

Bayern Münih'in tecrübeli Alman kalecisi Manuel Neuer'in kalesini Arsenal, Real Madrid ve Manchester City gibi takımlara gole kapattığı kurtarışlardan en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

27.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:32
Bayern Münih'in tecrübeli Alman kalecisi Manuel Neuer'in kalesini Arsenal , Real Madrid ve Manchester City gibi takımlara gole kapattığı kurtarışlardan en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Manuel Neuer’in Şampiyonlar Ligi’nde Yaptığı En İyi Kurtarışlar

Kaynak: Dugout



Etiketler: Bayern Münih, Manuel Neuer, Arsenal, Spor

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