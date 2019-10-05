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Manuş baba binlerce izmitlileri coşturdu

İZMİT Belediyesi'nin düzenlediği Pişmaniye Festivali'nde sahne alan Manuş Baba, İzmitlileri coşturdu.

05.10.2019 23:42Manuş baba binlerce izmitlileri coşturdu
İZMİT Belediyesi'nin düzenlediği Pişmaniye Festivali'nde sahne alan Manuş Baba, İzmitlileri coşturdu.
İzmit Belediye Binası önündeki meydan dolduran binlerce İzmitli, Manuş Baba'nın şarkılarıyla müzik dolu bir akşam yaşadı. Sanatçının "Dönersen Islık Çal" albümünde yer alan ve oldukça beğeni toplayan şarkılarına eşlik eden İzmitliler, unutulmaz bir gece yaşadı. 'Yalan', 'Dönersen Islık Çal', 'Eteği Belinde', 'Derin Derin Ağlama', 'Haberin Var Mı' gibi pek çok şarkısını İzmitlilerle birlikte söyleyen sanatçıya alanı dolduran binlerce İzmitli de hep bir ağızdan eşlik etti.


- Kocaeli

İzmit, Çal, Magazin

Kaynak: DHA

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