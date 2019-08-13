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Manuş Baba'dan tarihi antik tiyatroda konser

Manuş Baba'dan tarihi antik tiyatroda konserMUĞLA - Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlediği açık hava konserlerinde bayramın ikinci günü Manuş Baba sahne aldı.

13.08.2019 15:01
Manuş Baba'dan tarihi antik tiyatroda konser
Manuş Baba'dan tarihi antik tiyatroda konser
MUĞLA - Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlediği açık hava konserlerinde bayramın ikinci günü Manuş Baba sahne aldı.
Pop müziğin sevilen isimlerinden Manuş Baba, Bodrum'da sevenleriyle buluştu. Konserde 'Dönersen Islık Çal' ve 'İki Gözümün Çiçeği' albümlerinden şarkılarını seslendiren sanatçıya konser boyunca coşkulu bir kalabalık eşlik etti.
"bir gün dünyanın her yerinde sevgi ve kardeşlik şarkıları söylenecek "
Konserde dinleyicileriyle sohbet de eden Manuş Baba, askerliği sorulunca, "Askerde tankçı birliğindeydim ve tankın içine girdim. Hiç rahat ve konforlu bir şey değil. Allah kullanan kardeşlerime kolaylık versin. Keşke hiç kullanılmasa, keşke dünyanın hiçbir yerinde tankların, topların sesi yankılanmasa sevginin ve kardeşliğin şarkıları söylense. Kim bilir belki bir gün o da olur. Ümidinizi kaybetmeyin benim hala umudum var" diyerek güzel mesajlar verdi.
Manuş Baba'dan tarihi antik tiyatroda konser

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Kaynak: İHA

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