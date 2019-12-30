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Manuş Baba, Tarsusluları coşturdu

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesinin, Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Manuş Baba konserini binlerce kişi izledi.

30.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:03 Manuş Baba, Tarsusluları coşturdu
MERSİN (İHA) – Belediyesinin, Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Manuş Baba konserini binlerce kişi izledi. Hastaneden taburcu olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da ilerleyen saatlerde konsere katıldı.

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü çerçevesinde Tarsus Belediyesi tarafından 5 gün süren kutlama etkinlikleri Manuş Baba konseri ile sona erdi. Tarsuslular, Tarsus Belediyesi Salonunda düzenlenen konsere yoğun ilgi gösterdi. Konserde sahne alan Manuş Baba, Tarsuslulara unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri izleyen binlerce kişi, ünlü sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Taburcu olan Başkan Bozdoğan, binlere seslendi

Konserin ilerleyen saatlerinde, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi edilmesinin ardından taburcu olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın konsere katılması coşkuyu artırdı. Sahneye çıkarak halka seslenen Başkan Bozdoğan, "Nerede kalmıştık Tarsus?" diye sorunca, coşku doruğa ulaştı. Başkan Bozdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Güzel sesleriyle çoğumuzun yüreğini dağlayan memleketimizin sanatçılarını en iyi yerlere getirmek boynumuzun borcu olsun."

"Yazdığımız destanı mutlaka devam ettireceğiz"

31 Mart akşamı yazılan destana kaldığı yerden devam ettiklerini söyleyen Bozdoğan, "Değerli hemşehrilerim, hastaneye götürdüklerinde iki defa üst üste anjiyo yapıldı ve iki tane stent taktılar. Ama 10 tane de stent taksalar yazdığımız destanı mutlaka devam ettireceğiz, bundan emin olun. Tarsus'u düşman işgalinden kurtaran kahramanlarımızın verdikleri mücadeleyi biliyorsunuz. Ama herkes bilsin ki, Tarsus'un ikinci kurtuluş tarihi de 31 Mart'tır. Bu anlamlı günde başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Bozdoğan, Manuş Baba'ya çiçek ve Nusret Mayın Gemisi maketi takdim etti. - MERSİN

Haluk Bozdoğan, Bozdoğan, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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