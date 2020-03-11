Manyas Gölü'nde av yasağı 15 Mart'ta başlayacak
Manyas Gölü'nde avlanan balıkçılar, 15 Mart'ta iç sularda başlayacak av yasağı öncesi ağlarını topluyor.
11.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:53
Manyas Gölü'nde avlanan balıkçılar, 15 Mart'ta iç sularda başlayacak av yasağı öncesi ağlarını topluyor.
Kocagöl Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kadir Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, av sezonunun umdukları gibi gitmediğini söyledi.
Gölde balık popülasyonunun azaldığını belirten Oktay, şunları kaydetti:
"Geçen yıl balık vardı, Irak'ta savaş olduğundan dolayı balığımız ihraç olmadı. Bu yıl kapılar açık bu sefer de balık yok. Bu sezon en yoğun olduğu zaman bile 50-100 kilogram balık yakalayabildik. Çoğu arkadaşımız balık olmadığından dolayı göle gitmedi, başka arayışlara başvurdu. Geçen yıl kayık başına azami 250-300 kilogram balıkla dönüyorduk. Bu sezon balığın kilogramını 1,6 liradan satıyorduk. Tuttuğumuz balık, kayıklarımızın mazot parasını karşılamıyor. Şimdi çıkardığımız 15-20 kilogram balığı da çevre köylerde satarak tüketmeye çalışıyoruz."
Kocagöl Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kadir Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, av sezonunun umdukları gibi gitmediğini söyledi.
Gölde balık popülasyonunun azaldığını belirten Oktay, şunları kaydetti:
"Geçen yıl balık vardı, Irak'ta savaş olduğundan dolayı balığımız ihraç olmadı. Bu yıl kapılar açık bu sefer de balık yok. Bu sezon en yoğun olduğu zaman bile 50-100 kilogram balık yakalayabildik. Çoğu arkadaşımız balık olmadığından dolayı göle gitmedi, başka arayışlara başvurdu. Geçen yıl kayık başına azami 250-300 kilogram balıkla dönüyorduk. Bu sezon balığın kilogramını 1,6 liradan satıyorduk. Tuttuğumuz balık, kayıklarımızın mazot parasını karşılamıyor. Şimdi çıkardığımız 15-20 kilogram balığı da çevre köylerde satarak tüketmeye çalışıyoruz."
Kaynak: AA
Etiketler : Manyas Gölü, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Ekonomi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Ekonomi
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Ekonomi
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Ekonomi
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Ekonomi
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ekonomi
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı