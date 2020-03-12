Manyas gölünde av yasağı başlıyor
15 Mart'ta Manyas gölünde başlayacak ve 15 Haziran'a kadar sürecek olan av yasağı nedeniyle balık avcıları gölde bulunan balık ağlarını toplamaya başladılar.
12.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:29
15 Mart'ta Manyas gölünde başlayacak ve 15 Haziran'a kadar sürecek olan av yasağı nedeniyle balık avcıları gölde bulunan balık ağlarını toplamaya başladılar.
Balıkçılar Manyas Gölünde yıllardan beri İsrail sazanı avcılığı yaptıklarını bu sezon ise çoğu kez gölden boş döndüklerini söylediler. Manyas Gölünde kırsal Kocagöl, Salur, Kızıksa ve Bandırma'nın Bereketli ve Gölyaka Su Ürünleri Kooperatiflerine bağlı olarak çalışan 300'ü aşkın balıkçının diğer yıllara göre bu yıl kötü bir sezon geçirdiklerini söyleyen Kocagöl Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kadir Oktay, balıkların yumurta atma mevsiminde yanlış avlanma olduğunu, yine yumurta atma mevsiminde havaların serin gitmesinden dolayı yumurtaların canlanamadığını bunların balık popülasyonunun azlığına neden olan faktörlerin başında geldiğini söyledi.
Oktay sözlerinin devamında, "Geçen yıl balık vardı, Irak'ta savaş olduğundan dolayı balığımız ihraç olmadı, bu yıl kapılar açık bu seferde balık yok. Bu sezon en yoğun olduğu zaman bile 50-100 kilo balık yakalayabildik. Çoğu arkadaşımız balık olmadığından dolayı göle gitmedi, başka arayışlara başvurdu. Geçen yıl bu rakam kayık başına azamı 250-300 kilo balıkla dönüyorduk. Bu sezon kilo balığı 1,60 liradan satıyorduk, tuttuğumuz balık kayıklarımızın mazot parasını karşılamıyor, şimdi çıkardığımız 15-20 kilo balığı da çevre köyler de satarak, tüketmeye çalışıyoruz" dedi.
Çoğu kooperatifin gölün kirası ile vergi borçları ve stopajını ödemekte güçlük çektiği söyleyen Oktay, balık popülasyonun artması için av yasağına uyulması ve küçük balıkların yakalanmaması ve gölde kirliliğe yol açan etkenlere son verilmesini istedi. Bu konuda gerekli yerlere müracaat ettiklerini ancak tehlike arz edecek atığa rastlanmadığını söylediklerini belirtti. - BALIKESİR
Balıkçılar Manyas Gölünde yıllardan beri İsrail sazanı avcılığı yaptıklarını bu sezon ise çoğu kez gölden boş döndüklerini söylediler. Manyas Gölünde kırsal Kocagöl, Salur, Kızıksa ve Bandırma'nın Bereketli ve Gölyaka Su Ürünleri Kooperatiflerine bağlı olarak çalışan 300'ü aşkın balıkçının diğer yıllara göre bu yıl kötü bir sezon geçirdiklerini söyleyen Kocagöl Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kadir Oktay, balıkların yumurta atma mevsiminde yanlış avlanma olduğunu, yine yumurta atma mevsiminde havaların serin gitmesinden dolayı yumurtaların canlanamadığını bunların balık popülasyonunun azlığına neden olan faktörlerin başında geldiğini söyledi.
Oktay sözlerinin devamında, "Geçen yıl balık vardı, Irak'ta savaş olduğundan dolayı balığımız ihraç olmadı, bu yıl kapılar açık bu seferde balık yok. Bu sezon en yoğun olduğu zaman bile 50-100 kilo balık yakalayabildik. Çoğu arkadaşımız balık olmadığından dolayı göle gitmedi, başka arayışlara başvurdu. Geçen yıl bu rakam kayık başına azamı 250-300 kilo balıkla dönüyorduk. Bu sezon kilo balığı 1,60 liradan satıyorduk, tuttuğumuz balık kayıklarımızın mazot parasını karşılamıyor, şimdi çıkardığımız 15-20 kilo balığı da çevre köyler de satarak, tüketmeye çalışıyoruz" dedi.
Çoğu kooperatifin gölün kirası ile vergi borçları ve stopajını ödemekte güçlük çektiği söyleyen Oktay, balık popülasyonun artması için av yasağına uyulması ve küçük balıkların yakalanmaması ve gölde kirliliğe yol açan etkenlere son verilmesini istedi. Bu konuda gerekli yerlere müracaat ettiklerini ancak tehlike arz edecek atığa rastlanmadığını söylediklerini belirtti. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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