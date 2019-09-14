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Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

Balıkesir'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

14.09.2019 12:14Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
Balıkesir'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, Anadolu topraklarının 97 yıl önce, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleye tanık olduğunu belirterek, "97 yıl sonra bile emperyalistlerin hain planlarını görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde belirttiği gibi iç ve dış düşmanlar hala o kirli emellerinden vazgeçmediler." diye konuştu.
Konuşmasının ardından Barcin ile meclis üyeleri İlçe Jandarma Komutanlığına şükran ziyareti gerçekleştirdi.
Etkinlik, kurtuluş ve festival şenlikleri kapsamında gece fener alayı ile Kolpa ve Aydilge'nin katılacağı halk konseri ve pazar günü de damızlık büyük ve küçükbaş hayvan yarışmalarıyla ile hayvancılık panelleriyle devam edecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Manyas, Güncel

Kaynak: AA

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