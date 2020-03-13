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Manyas Müftüsü göreve başladı

Manyas İlçe Müftüsü Fehmi Aydınlı'nın yaş haddinden emekli olmasından sonra Müftü olarak atanan Ahmet Altacı görevine başladı.

13.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:05
Manyas Müftüsü göreve başladı
Manyas İlçe Müftüsü Fehmi Aydınlı 'nın yaş haddinden emekli olmasından sonra Müftü olarak atanan Ahmet Altacı görevine başladı.

Ankara'nın Bahşılı ilçe müftülüğünden Manyas Müftülüğüne atanan Ahmet Altacı 1969 yılında Balıkesir-Sındırgı ilçesinde doğmuş, Demirci İmam-Hatip Lisesini bitiren Altacı, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1999 yılından mezun olduktan sonra Ankara-Çubuk'ta imam-hatip olarak göreve başlamış. Tekirdağ-Şarköy vaizliğinden sonra Elazığ-Baskil ve Kütahya-Aslantaş müftülüklerinden sonra beş yıl süreyle Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı. Manyas'a atanan Altacı evli ve bir kız babası. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Aydınlı, Manyas, Müftü, Yaşam

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