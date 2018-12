Manyas Peynirine Coğrafi İşaret

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:43



12 Aralık 2018 Çarşamba 09:43

Farklı damak tadı ile Türkiye 'nin bir çok yerinde haklı bir üne sahip olan Manyas 'ta üretimi yapılan Manyas kelle peynirine coğrafi işaret almak için çalışmalar başlatıldı. Bandırma Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu yönetiminde yer alan Manyas Süt üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş 'ın ilçeye özgü kelle peynirine coğrafi işaret isteğini kurulda paylaşmasının ardından Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya'nın başkanlığında, Belediye Başkanı Tancan Barçin ve ilgili kurum temsilcilerinin de katılımıyla Manyas Öğretmenevinde bir toplantı yapıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş "Yaptığımız bu toplantı ile tarihe not düşmüş olduk. Ben kelle peynirimize Manyas kelle peyniri olarak coğrafi işaret alacağımıza inanıyorum. İlçemize has üretim şekli olan bunun yanı sıra çeşitli aromatik bitkilerin yer aldığı ilçemiz meralarında ki bitki örtüsü peynirimize ayrı bir tat katmaktadır. Biz çevrede kelle peyniri olarak satılan ürünler gibi bugün imal edip yarın satışa çıkarmıyor, ilkbahar aylarında elde edilen sütlerden yapılan kelle peynirimiz 4-5 ay süreyle salamura yapılarak, uzun emekler sonrası özenle tüketiciye sunuyoruz. Bu nedenle coğrafi işaret bizim hakkımızdır. bunu alacağımızdan da umutluyum. Amacımız üreticilerimizin emeğinin karşılığı olan kelle peynirimize coğrafi işaretimizi almak istiyoruz, başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve Belediye Başkanı Tancan Barçin ile diğer katılımcılar ise bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ve konunun takipçisi olacaklarını söylediler.Toplantıya Bandırma Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Adil Levent Coşkun, üye Yaşar Lafçı, Genel Sekreter Yardımcısı Serap Özdemir , AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barçın, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş ile Manyas'ta ki süt işletme sahipleri katıldılar. - BALIKESİR