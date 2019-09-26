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Manyas'ta 10 kilogram esrar yakalandı

Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal Kızıksa Mahallesinde 10 kilogram kubar esrar yakalandı.

26.09.2019 16:54Manyas'ta 10 kilogram esrar yakalandı
Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal Kızıksa Mahallesinde 10 kilogram kubar esrar yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde;

Manyas ilçesi Kızıksa mahallesinde B.K. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığına dair istihbari bilgi elde edilmiştir. Elde edilen istihbari bilgi üzerine B.K. isimli şahsın Kızıksa mahallesi Gölboyu mevkiinde şahsa ait kulübe içerisinde Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; 10 kilo 150 gram kubar esrar ve 120 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla B.K. isimli şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlemlere başlandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Manyas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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