Haberler » Güncel » Manyas'ta 500 fidan toprakla buluştu - Haber

Manyas'ta 500 fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes " kampanyası kapsamında tüm ülke de olduğu gibi Manyas'ta da ilk etapta 500 değişik cins fidanın dikimi yapıldı.

11.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:20Manyas'ta 500 fidan toprakla buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes " kampanyası kapsamında tüm ülke de olduğu gibi 'ta da ilk etapta 500 değişik cins fidanın dikimi yapıldı.

Manyas'ın kırsal Mahallesi Sayaderesi mevkiinde hazırlanan 20 dekarlık alana ıhlamur, çınar, selvi ve fıstık çamlarından oluşan 500 adet fidanın dikimi yapıldı. Dikim öncesi bir konuşma yapan Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, küresel ısınmaya dikkat çekerek, bununla mücadelenin yegane yolunun fidan dikimi olduğunu söyledi. Daha sonra kurum amirleri, memurlar, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile imamın yaptığı dua sonrası fidan dikimine geçildi. Fidan dikimine Manyas Belediye Başkan Vekili Zerrin Tok'ta katıldı. - BALIKESİR

Recep Tayyip Erdoğan, Boğazpınar, Manyas, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:23 Define çıkmayan Dipsiz Göl'de kazı tamamlandı
16:23 İmamoğlu'ndan "Temel atmama töreni" eleştirilerine yanıt
16:22 Balıkesir'de, 377 bin fidan toprakla buluşturuldu
16:17 Gençlik Spordan geleceğe nefes
16:22 Van merkezli FETÖ operasyonunda 20 gözaltı
16:00 Edirne sınır kapısında ortada kalan terörist gazetecilerden yardım istedi
15:53 İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana
15:52 İngiliz internet sitesi, Trump'ın Erdoğan'a bir mektup daha gönderdiğini öne sürdü
15:31 CHP'den kanun teklifi: İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın
15:13 Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 16:24:50