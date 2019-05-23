Manyas'ta ayçiçeği üretiminde artış beklentisi

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, bu yıl ayçiçeği üretiminde artış beklediklerini söyledi.
Kalpakçı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ayçiçeği ekmek isteyen üreticiler için rekolte beyanname verme süresinin 15 Temmuz'da sona ereceğini hatırlattı.
Çiftçilerin kooperatife rekolte beyannamelerini verirken 2019 yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi belgelerini de getirmeleri gerektiğini anlatan Kalpakçı, beyanname vermeyenlerin ürünlerinin alınmayacağını vurguladı.
Bu yıl yağışlardan dolayı buğday ekiminin geçen senelere göre az yapıldığını dile getiren Kalpakçı, "Bunun yerine ayçiçeği ekimini yapmalarını bekliyoruz. Bu da ayçiçeği rekoltemizin geçen yıla göre bu yıl artış olacağını gösteriyor. Geçen yıl Manyas'ta 15 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapılmış ve 3 bin ton civarında ürün elde edilmiş, bunun bin 300 tonunu kooperatifimiz almış. Bu yıl ilçe genelinde ekim alanının 18-20 bin dekar olacağını tahmin ediyor. Rekolte de 4 bin ton civarında olur." dedi.
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Kaynak: AA