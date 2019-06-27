27.06.2019 12:49
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Manyas'ta buğday tarlalarında "dane kaybı" denetimi

Manyas

Manyas'ta hububat hasadının başlamasının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince dane kaybına karşı kontroller yapılıyor.

Manyas 'ta hububat hasadının başlamasının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince dane kaybına karşı kontroller yapılıyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Kaplan , yaptığı açıklamada, bölgede hububat hasadının yüzde 95'inin biçerdöverlerle gerçekleştirildiğini belirtti.
Biçerdöver operatörlerinin belirli kurallara uymak zorunda olduğunu vurgulayan Kaplan, Bakanlığın kendilerine verdiği yetki ve ilgili talimatlar gereği teknik personelin sürekli denetimlerde bulunduğunu aktardı.
Denetimlerde, dane kaybını en alt seviyeye getirmenin amaçlandığını kaydeden Kaplan, dane kaybını önlemek için biçerdöver operatörlerinin ayarlarını çok iyi yapmaları ve arazinin yapısını da dikkate alarak uygun hızla gitmeleri gerektiğine dikkati çekti.
Kontrollerde yüzde 2 dane kaybının baz alındığını, bunun aşılması durumunda cezai işlem uyguladıklarını ifade eden Kaplan, şu ana kadar Manyas'taki denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını duyurdu.
Kaynak: AA
Hakan Kaplan , Manyas , Ekonomi

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