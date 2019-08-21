Haberler» Spor» Haber

Manyas'ta çocuklara yüzme kursu verildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından okulların yaz tatiline girmesinin ardından Manyas İstiklal İlkokulu bahçesine kurulan havuzda çocuklar gönüllerince eğlenirken, eğiticiler tarafından da yüzme dersleri verilerek yüzme öğrendiler.

21.08.2019 16:28 Manyas'ta çocuklara yüzme kursu verildi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından okulların yaz tatiline girmesinin ardından Manyas İstiklal İlkokulu bahçesine kurulan havuzda çocuklar gönüllerince eğlenirken, eğiticiler tarafından da yüzme dersleri verilerek yüzme öğrendiler.

Manyas Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar için Belediye Başkanı Tancan Barçin, "Çocuklarımız için böyle bir olanak sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Çocuklarımız havuzda hem yüzmeyi öğreniyorlar, hemde gönüllerince eğlendiler" şeklinde konuştu.

Manyas İlçe Spor Müdürlüğü tarafından görevlendirilen yüzme antrenörleri Dilara Aktuğ, Ogün Yıldırım ve Emrehan Egen gözetiminde 7- 14 yaş gurubu çocuklara ücretsiz yüzme dersleri verildi. 1.Temmuz tarihinde başlayan yüzme kurslarının 1-Eylül'de sona ereceği açıklandı. Yüzme kurslarına 400 çocuğun katıldığı açıklandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Manyas, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:04   Sturridge, Trabzonspor'da
18:03   ?AEK Teknik Direktörü Miguel Cardoso: Trabzonspor'a saygı duymalıyız, finansal açıdan çok iyi...
18:02   Bursaspor Basketbol'da transfer
17:56   Son dakika transfer haberleri: Erdem Özgenç Karagümrük'te
17:56   Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları
17:56   Trabzonspor, Daniel Sturridge'i kadrosuna kattı
17:47   Trabzonspor, Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağladı.