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Manyas'ta dezenfekte çalışmaları sürüyor

Manyas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluş binalarının yanı sıra meydanlarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

20.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:14
Manyas'ta dezenfekte çalışmaları sürüyor
Manyas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluş binalarının yanı sıra meydanlarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların virüse karşı uyarılara uymaları gerektiğini söyledi.
Belediye olarak bu konudaki çalışmaların sürdürüleceğini anlatan Barçın, "İlçedeki tüm kamu kurumları başta olmak üzere pasajlar ve meydanları dezenfekte ettik." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler : Tancan Barçın, Manyas, Güncel

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