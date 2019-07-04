04.07.2019 15:26
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Manyas'ta gıda denetimleri

Manyas

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, ilçedeki bazı gıda imalathaneleri ile fırınları denetledi.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, ilçedeki bazı gıda imalathaneleri ile fırınları denetledi.

Kaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Kaplan, Emniyet Amiri Enes Dündar, Toplum Sağlığı Sorumlu Hekimi Yusuf Vakitsayan, Veteriner Hekim Volkan Zeren ile ilçe merkezinde bulunan gıda imalathaneleri ve ekmek fırınlarını denetledi.
Denetimlerde öncelikli olarak hijyen kontrolleri yapıldı. İnsan sağlığını olumsuz etkileyecek bulgulara rastlanılmayan denetimlerde, eksiklikleri görülen firma sahipleri uyarıldı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaya, ilerleyen günlerde de kırsal mahallelerdeki iş yerlerini ziyaret ederek denetimlere devam edeceklerini belirtti.
Kaya, denetimlerdeki amaçlarının tüketicilerin gıda güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA
Hakan Kaplan, Manyas, Güncel

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