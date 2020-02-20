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Manyas'ta İstiklal Marşı okuma yarışması yapıldı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde okullar arası en güzel İstiklal Marşını okuma yarışması yapıldı.

20.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:27Manyas'ta İstiklal Marşı okuma yarışması yapıldı
'in ilçesinde okullar arası en güzel İstiklal Marşını okuma yarışması yapıldı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Manyas Milli Eğitim Müdürlüğünce ilk, orta ve lise öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşını güzel okuma yarışması Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı öğretmenlerinden oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonrası ilkokul öğrencilerinde İstiklal İlkokulundan Rümeysa Demiralay, ortaokullar da İmam-Hatip Ortaokulundan Setenay Sayın, liseler de ise Ece Abakay birinci oldular.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin 12 Mart Mehmet Akif Ersoy'u anma gününde verileceği açıklandı. İstiklal Marşını okuma yarışmasına Milli Eğitim Müdürü Şube Müdürü Murat Kılıç ile okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldılar. - BALIKESİR

Balıkesir, Manyas, Güncel

Kaynak: İHA

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