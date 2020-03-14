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Manyas'ta kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı Salur Karakolu tarafından yapılan aramada kaçak tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

14.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:10
Manyas'ta kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı Salur Karakolu tarafından yapılan aramada kaçak tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.


Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Balıkesir İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği neticesinde Manyas'ın Salur Kırsal Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Sabah saatlerinde yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan şüpheli aracın sürücüsü F.S isimli şahıs araçta dökme tütün bulundurduğunu beyan etti. Araç sürücünün beyanı üzerine Salur Jandarma Karakolu'na getirilen araç için yetkili mercilerden arama izinleri neticesinde 20 paket içerisinde 120 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 6 bin adet sarılmış kaçak sigara, 2 bin adet makaron, 6 paket kaçak çay, 700 paket çarşaf tütün sarma kağıdı, 30 bin adet sigara filtresi pamuğu, 17 adet çakmak gazı, 40 paket ağızlık, 8 adet sarma makinesi ve 18 adet tabaka ele geçirildi. Araçta bulunan kaçak ürünlere Jandarma tarafından el konuldu. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili tahkikata başlandığı belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Manyas, Salur, 3. Sayfa

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