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Manyas'ta Kaymakam halk toplantısı yaptı

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya tarafından her ay rutin olarak yapılan halk toplantısı yapıldı.

13.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:54Manyas'ta Kaymakam halk toplantısı yaptı
Kaymakamı Muhammed Kaya tarafından her ay rutin olarak yapılan halk toplantısı yapıldı.

Halk toplantısında Kaymakam Kaya yaptığı konuşmada alkol, dolandırıcılık ve hırsızlık konularına ağırlık verdi, Kaya, "Vatandaşların çevreye zarar vermemesi lazım. Bu arada dolandırıcılara ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlarımızın güvenlik güçlerine her zaman yardımcı olması gerekiyor" dedi.

Tüm kurum amirleriyle, muhtarların ve vatandaşların katıldığı halk toplantısında Belediye Başkanı Tancan Barçin de muhtarlarla koordineli çalıştıklarında sorunların daha kolay çözüleceğini söyledi. Kaymakam kamu personelinden vatandaşlara karşı lisan-ı üslup ile konuşmalarını isteyerek "Hepimizin ortak noktası ilçemizin huzur ortamı içinde gelişimine katkı sunmak olmalıdır" dedi.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yaptıkları proje kapsamında ilçe genelinde ki öncelikli olarak yoksullar olmak üzere yatalak hastalara yatak alacaklarını söyledi. - BALIKESİR

Manyas, Güncel

Kaynak: İHA

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