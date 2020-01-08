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Manyas'ta Kızıksa Köprüsü yenilendi

Manyas ilçesine kırsal Kızıksa Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan Kocaçay üzerindeki köprü yenilenerek hizmete açıldı.

08.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:00Manyas'ta Kızıksa Köprüsü yenilendi
ilçesine kırsal Kızıksa Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan Kocaçay üzerindeki köprü yenilenerek hizmete açıldı.
Büyükşehir Belediyesince geçen yıl yapımına başlanan Kızıksa Yolu Dere Köprüsü inşası tamamlandı.
Çanakkale- arasında ulaşım süresini kısaltan alternatif yol üzerinde bulunan, ayrıca Manyas ile Kızıksa Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yoldaki köprünün uzunluğu 240 metre, genişliği 11 metreye çıkarıldı. Köprünün giriş ve çıkışı dahil olmak üzere 500 metrelik yolda ise bin 110 ton asfalt serimi yapıldığı öğrenildi.

Çanakkale, Balıkesir, Manyas, Güncel

Kaynak: AA

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