Manyas'ta maske seferberliği
Yaşamı tehdit eden korona virüs salgını nedeniyle Manyas Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gençlik merkezi maske üretimlerine hız verdi.
03.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:18
Manyas Gençlik Merkezi de tüm personeliyle birlikte günde ortalama 50 adet maske ürettiklerini söyleyen Gençlik Merkezi müdürü Kudret Egen, gün boyu çalışanların mesai saatleri dahilinde maske ürettiklerini belirterek, merkez olarak bu zor günler de topluma halk sağlığı adına katkı sağlamak istediklerini vurguladı. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ise Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gençlik Merkezine bu çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Etiketler: Anadolu Lisesi, Mehmet Fatih, Manyas, Salur, Güncel