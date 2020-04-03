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Manyas'ta maske seferberliği

Yaşamı tehdit eden korona virüs salgını nedeniyle Manyas Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gençlik merkezi maske üretimlerine hız verdi.

03.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:18
Manyas'ta maske seferberliği
Yaşamı tehdit eden korona virüs salgını nedeniyle Manyas Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gençlik merkezi maske üretimlerine hız verdi. Salur MTAL Müdürü Kadri Kılıç ve Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Mehmet Fatih Dural ile üç boyutlu yazıcıyı kullanarak yüz adet siperlik maske üretimi yaparak ilk parti dağıtımın İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Amirliği ve Toplum Sağlığı Merkezine teslim ettiklerini, üretime devam ettiklerini ve ihtiyaç olan yerlere göndereceklerini söyledi.

Manyas Gençlik Merkezi de tüm personeliyle birlikte günde ortalama 50 adet maske ürettiklerini söyleyen Gençlik Merkezi müdürü Kudret Egen, gün boyu çalışanların mesai saatleri dahilinde maske ürettiklerini belirterek, merkez olarak bu zor günler de topluma halk sağlığı adına katkı sağlamak istediklerini vurguladı. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ise Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gençlik Merkezine bu çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Mehmet Fatih, Manyas, Salur, Güncel
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