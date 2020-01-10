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Manyas'ta öğrenciler askerlere konser verdi

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Müzik Kulübü öğrencileri, Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı personeline "Ordumuzun Yanındayız" adlı konser verdi.

10.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:20Manyas'ta öğrenciler askerlere konser verdi
Balıkesir'in ilçesindeki Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Müzik Kulübü öğrencileri, Manyas İlçe Komutanlığı personeline "Ordumuzun Yanındayız" adlı konser verdi.
Komutanlıkta gerçekleştirilen konsere, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdinç Boztepe, Okul Müdürü Kadri Kılıç, Müzik Öğretmeni Gözde Bozkır Bozer, öğretmenler ve müzik kulübü öğrencileri katıldı.
Oldukça keyifli anların yaşandığı konserde askerler öğrencilere eşlik edip keyifli zaman geçirdi.
İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Boztepe, konuşmasında öğrencilerin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
Türk milletini millet yapan şeyin vatan ve bayrak sevgisi olduğunu anlatan Boztepe, "Bu üniforma üşümez bu üniforma isyan etmez, bezmez. Türk ulusunun desteği her zaman bizim arkamızdadır. Bizler bu destekle her zaman en üst seviyeye çıkacağız. Burada bulunan askerlerimiz ve personellerimiz adına Mehmetçiğimizin yüzünü güldürdüğünüz için hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Konser sonrası öğrenciler askerlere pasta ikramında bulundu.

Jandarma, Manyas, Güncel

Kaynak: AA

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