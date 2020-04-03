Manyas'ta sosyal yardımların evlere teslim edilmesine başlandı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında yapılan sosyal yardım ödemeleri, hak sahiplerine evlerinde yapılıyor.
03.04.2020 20:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:40
PTT'de sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle sosyal yardım ödemeleri, jandarma ekiplerince kırsal mahallelere ulaştırılmaya başlandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent merkezindeki 1000 kişiye sosyal yardım ödemelerini yaptı.
Ödemelerin bu hafta içinde tamamlanacağı belirtilirken, kentteki pazarın ise ilçedeki stada kurulacağı belirtildi.
Kaynak: AA