Manyas'ta uyuşturucu operasyonu

Balıkesir
'in Manyas
ilçesinde uyuşturucu imal ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Salur Jandarma Karakolu ekiplerince kırsal Kızıksa Mahallesi Gölboyu mevkisinde bir kulübeye operasyon düzenlendi.
Ekipler kulübede yaptıkları aramalarda 10 kilo 150 gram kubar esrar ile 120 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Hint keneviri bitkisini kurutarak kubar esrar haline getirdiği iddia edilen B.K. (40), gözaltına alınmasının ardından jandarmada işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.