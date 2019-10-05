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Manyas'ta uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

05.10.2019 13:16Manyas'ta uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'in Manyas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği tarafından yürütülen çalışma neticesinde, kırsal Kayaca Mahallesi Dere mevkisinde bulunan bir eve operasyon düzenlendi.
E.G'ye (37) ait olduğu belirlenen iki katlı evde yapılan aramada, iki kilo kubar esrar, bir adet tabanca ile tabancaya ait şarjör, 6 adet fişek, iki av tüfeği ile muşta ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan C.İ, M.Ö. ve A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Balıkesir, Manyas, Güncel

Kaynak: AA

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