Manyas'ta vatandaşlar kontrollü olarak pazara alındı
Manyas'ta Hafta sonlarının sokağa çıkma kısıtlanması konulması nedeniyle Cumartesi günleri kurulan pazaryeri Pazartesi gününe alındı.
27.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:51
Pazarın her iki girişine konulan bariyerler de görevli polis ve özel güvenlikler tarafından vatandaşlar içeriye ateşleri ölçülerek, maskeleri yaşları kontrol edilerek alınıyor. Yığılmanın önüne geçilmesi için ise vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyorlar. Ramazanda sırada beklemenin sıkıntısını yaşayanlar yine de sağlık için kurallara uymak zorunda olduklarını söylüyorlar. - BALIKESİR
Kaynak: İHA