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Manyas'ta Vefa grubu 700 vatandaşa hizmet verdi

Manyas'ta sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü, 20 yaş altı 700 vatandaşa Vefa grubu yardıma koştu.

27.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:49
Manyas'ta Vefa grubu 700 vatandaşa hizmet verdi
Manyas'ta sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü, 20 yaş altı 700 vatandaşa Vefa grubu yardıma koştu.

Korona virüs önlemleri kapsamında evde kalmaları zorunlu olan 65 yaş üstü, 20 yaş ve altı vatandaşlar ile hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde kalan vatandaşların yardımına Vefa Sosyal Destek Gurubu üyeleri koşuyor. Vefa iletişim hattına vatandaşlardan gelen talepler değerlendirilerek, görevli personel tarafından evlerine götürülüp, kendilerine teslim ediliyor. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya Vefa Sosyal Destek İletişim hattına vatandaşlardan Nisan ayı başından beri 700 başvuru geldiğini belirterek, talepleri uygun görülen tüm vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gurubu üyelerince yerine getirildiğini açıkladı. Vatandaşların "Evde Kal " çağrılarına ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına genelde büyük özen gösterdiğini belirtirken, kırsal mahallelerde ki gençlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek evlerinde kalan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını kendilerini ziyaret ederek yerine getirdiklerini açıklayan Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, gençlere bu anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Vatandaşların kurallara bağlı kaldıklarını açıklarken, bugüne kadar Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 51 vatandaşa para cezası uygulandığını açıkladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Manyas, Güncel, Haber
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