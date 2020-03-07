Manyas Voleybol Turnuvası'nda Yıldızspor şampiyon oldu

Balıkesir'in Manyas
ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında, Susurluk
ekibi Yıldızsporşampiyon oldu.
Manyas Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığı ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor
Müdürlüğünün düzenlediği voleybol turnuvası, Manyas Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Turnuvaya Manyas, Bandırma, Susurluk ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden 16 takım katıldı.
4'erli gruplar halinde gerçekleşen turnuvada finale Susurluk'tan katılan Yıldızspor ile Cumhuriyetspor yükseldi.
Rakibini 3-1 yenen Yıldızspor turnuvada şampiyon olurken, takımın kupasını Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya verdi.