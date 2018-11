Manzarada Hız Kesen Sürücülere Kahve ve Çay İkram Ediyorlar

13 Kasım 2018 Salı 12:50



Manzarada hız kesen sürücülere kahve ve çay ikram ediyorlar Tokat 'ın Turhal ilçesinde sonbaharla birlikte oluşan doğa harikası manzaraya hem dikkat çekmek hem de sürücülerin yavaş ilerlemesi için düzenlenen etkinlik araç sürücüleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde sonbaharla birlikte oluşan doğa harikası manzaraya hem dikkat çekmek hemde sürücülerin yavaş ilerlemesi için düzenlenen etkinlik araç sürücüleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Tokat Turhal karayolunun her iki tarafında bulunan kavak ağaçları sonbaharla birlikte doğal manzaralar oluştururken, süratli araç kullananlara sosyal mesaj verildi. Hızla geçen araçları yavaşlatarak durdurmak için gönüllü turizm elçileri "Yollar bitmez, mevsimler biter! Yavaşla", "Sonbahara el salla burada çay kek bedava" dövizleri açtı. Kısa sürede olsa mola veren araç sürücülerine yol kenarına konulan masada çay ile kek ikramı yapıldı. Gönüllü turizm elçileri tarafından düzenlenen etkinlikte durdurulan bazı araç sürücüleri trafik uygulaması olduğunu, bazı sürücüler ise kaza olduğunu sandıklarını belirterek şaşkınlıklarını gizleyemedi."Sadece radar için değil, manzarayı yaşamak, kendi hayatınız için yavaşlayın"Gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, her mevsimin ayrı bir güzelliği olduğunu, sonbaharın bu güzelliğini insanların yaşaması için dikkatlerini çekmek istediklerini kaydetti. Sürücülerin yavaşlayarak sonbaharın tadını çıkarmaları için etkinlik düzenlendiklerini ifade eden Tuna, "Şehirlerarası yollarda sürücüler ancak radar varsa yavaşlıyorlar. Bizde diyoruz ki sadece radar için değil, kendi duygularınız, manzarayı yaşamak, kendi hayatınız için yavaşlayın. Her anın tadını çıkarın, yolculuğun seyahatin tadını çıkartın diyoruz. Bunu vurgulamak istiyoruz" diye konuştu. Gönüllü turizm elçisi Leyla Doğan ise sonbaharın tadını çıkarmak isteyenleri Tokat'a davet etti."İnsanlarımızın sonbaharı doya doya yaşamalarını istiyoruz"Bir program dönüşü düzenlenen etkinliğe duyarsız kalmayarak katılan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler'de turizm gönüllülerini tebrik etti. Turhal yolunda sonbaharın renklerinin en güzel görüldüğü noktada düzenlenen etkinliğin anlamlı olduğunu ifade eden Başkan Bekler, "Hem vatandaşlarımıza bir mola verdirip çay ve kek ikram etmeniz çok güzel, hem de toplumsal bilincin oluşması için araç sürücülerine yavaş gitmeleri uyarısında bulunmakta ayrı bir güzel. Vatandaşlarımız hayatın curcunası içinde bazen sonbaharı kaçırabiliyorlar. Sonbaharında kendine ait güzel bir mevsim özelliği var. İnsanlar yeşil yaprakların sararak döküldüğünü ve dökülen yapraklar üzerinde yürümeyi izlemeyi ihmal edebiliyorlar. Bundan dolayı arkadaşların davranışları çok özel bir davranış kendilerini tebrik ediyorum. Bizde Turhal Belediyesi olarak 3 gün sonbaharda yaprakları süpürmüyoruz. İnsanlarımızın sonbaharı doya doya yaşamalarını istiyoruz" dedi.