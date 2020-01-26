MAPEG sözleşmeli yer altı maden uzmanı alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), sözleşmeli 20 yer altı maden uzmanı istihdam edecek. Ekonomi Kaynak: AA
MAPEG'in Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli personel alımı ilanına göre, jeoloji, jeofizik, hidrojeoloji ve maden mühendisliği mezunlarının başvurabileceği 2 ayrı gruptaki 20 pozisyona sözleşmeli yer altı maden uzmanı alınacak.
İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, söz konusu pozisyonlara giriş için yapılacak sözlü sınava başvurularını, 27 Ocak - 12 Şubat saat 17.00'ye kadar yapabilecek.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, 2 Mart - 13 Mart'ta Mevlana Bulvarı No: 76 Beştepe Yenimahalle/Ankara adresinde sınava tabi tutulacaklar.