MAPFRE Sigorta'da Sağlık Dolu Bir Hafta!

Türkiye'de de MAPFRE Sigorta'nın sağlık ve iyi yaşam alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirdiği etkinliklerde, çalışanlar sağlıklı sürprizlerle dolu keyifli bir hafta geçirdi.

Türkiye'nin önde gelen sigorta şirketlerinden MAPFRE Sigorta, dünya genelinde tüm MAPFRE ülkelerinde düzenlenen 'MAPFRE Sağlık Haftası'nı birbirinden renkli etkinlikler ile kutladı. Bu yıl 10 - 14 Haziran tarihleri arasında Genel Müdürlük çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, yogadan kan bağışına, cilt bakımından ayak sağlığına uzanan çeşitli etkinlikler düzenlendi. Toplamda 19 farklı etkinlik düzenlenen bu özel haftada 600'ü aşan sayıda MAPFRE çalışanının katılımı sağlandı.

Necla Aksoy: Sağlıkla birlikte çeşitlilik ve katılıma da odaklanıyoruz

MAPFRE Sağlık Haftası hakkında bilgi veren MAPFRE Sigorta İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Necla Aksoy, "MAPFRE tüm dünya genelinde çalışanlarının ve ailelerinin sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için çeşitli projeler yürütüyor. Bu kapsamda her yıl düzenlenen MAPFRE Sağlık Haftası'nda bir yandan sağlıklı ve iyi yaşama odaklanırken diğer yandan MAPFRE'nin kurum kültürünün vazgeçilmez parçaları olan çeşitliliğe ve katılıma da dikkat çekiyoruz. MAPFRE, beş ayrı jenerasyon ve farklı ülkelerin farklı kesimlerinden gelen çalışanlardan oluşan bir mozaik. Bu tür etkinlikler tüm farklılıkları kucaklamak ve farklı grupların, harmoni içinde birbirlerini yukarıya taşıyarak çalışmalarını sağlayabilmek için çok önemli bir fırsat" dedi.

Yıl boyu sağlıklı yaşam

MAPFRE'nin yalnızca bir hafta değil, yıl boyunca sağlıklı yaşama önem verdiğini ifade eden Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü, "MAPFRE'de sağlıklı yaşamı desteklemek için kurum içinde sunduğumuz laboratuvar ve diyetisyen hizmetlerinden, sigara bırakmaya uzanan programlarımızla her alanda çalışanlarımızın yanında olmaya ve iş - hayat dengelerini kurmalarına yardımcı olmaya gayret ediyoruz."

Yogadan yağ ölçümüne!

MAPFRE Sağlık Haftası'nın ilk konuğu Yoga Eğitmeni Gökçe Günaç, MAPFRE Sigorta çalışanlarına fiziksel enerji ve nefes tekniklerine odaklanılan 'Hatha Yoga' hakkında bilgi verdi. İkinci günün konuğu Melis Abacıoğlu ise 'Yeni Alışkanlıklar Kazanma Semineri' düzenledi. Son yıllarda giderek daha büyük önem kazanan 'Ayak Sağlığı Kontrolü', etkinliğin üçüncü gününde Dr. Hilmi Karadeniz tarafından anlatıldı. Dördüncü günde çalışanlar Uzman Diyetisyen İpek Şahin'e 'Vücut Kitle Endeksi Ölçümü' yaptırıp bilgi alırken aynı gün Gökçe Günaç tarafından Yin Yoga & Pranayama eğitimi verildi.

Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü unutulmadı

Etkinliğin beşinci günü olan 14 Haziran'da MAPFRE Sigorta, Kızılay'ı ağırladı. 'Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü' dolayısıyla Kızılay yetkilileri gün boyu kan bağışı hakkında bilgi verirken dileyen MAPFRE Sigorta çalışanları da kan bağışı kampanyasına katılarak Kızılay'a destek oldu. Cuma günü ayrıca, Doç. Dr. Pelin Üstüner tarafından 'Cildimiz En Önemli Zırhımız' başlıklı bir seminer düzenlendi.

MAPFRE çalışanları sağlıklı yaşamlarını paylaştı

MAPFRE Sağlık Haftası boyunca tüm dünyadan çalışanlar #mapfrehealthweek etiketiyle sağlıklı ve iyi yaşam tecrübelerini sosyal medyada paylaştı. MAPFRE Sigorta çalışanları da katıldıkları etkinliklerden görüntüleri ve sağlıklı yaşam tüyolarını takipçilerine aktarırken diğer ülkelerdeki MAPFRE çalışanları ile görüş alışverişinde bulundu.