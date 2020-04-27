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Maradona formasına 55 bin Euro

İtalya'da korona virüs salgınına yakalananlara yardım için düzenlenen açık artırmada, Maradona'nın Napoli forması 55 bin Euro'ya satıldı.

27.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:08
Maradona formasına 55 bin Euro
İtalya'da korona virüs salgınına yakalananlara yardım için düzenlenen açık artırmada, Maradona'nın Napoli forması 55 bin Euro'ya satıldı.

Korona virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da, salgına yakalananlara yardım etmek amacıyla düzenlenen açık artırmada Arjantin'in futbol efsanesi Armando Diego Maradona'nın forması da satışa çıktı. Napoli'de Maradona ile birlikte oynayan eski futbolcu Ciro Ferrara tarafından açık artırmaya bağışlanan forma, 55 bin euroya alıcı buldu. Açık artırmanın ardından "Başka bir oyun daha kazandık" diyen Ferrara, "Bu yaptığımız çok önemli bir şey. Hep birlikte kazandık" ifadelerini kullandı. Müzayede de toplamda 85 bin euro elde edildiği açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Diego Armando Maradona, Napoli, İtalya, Spor, Haber
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