Maradona'nın Galatasaray'ın Kapısından Döndüğü Ortaya Çıktı

Arjantin Futbol Federasyonu ve Independiente gibi kulüplerde üst düzey görevler alan ünlü futbol adamı Noray Nakış, Maradona'nın Galatasaray'ın kapısından döndüğünü açıkladı.

Radyospor'a konuşan Nakış, "Maradona'ya kırgınım. Ciddi bir rahatsızlık geçirdim. Geçmiş olsun diye telefon bile etmedi. Oysa benim ona çok emeğim geçti. Neyse önemli değil; geldiği zaman yine her zaman dostumdur." dedi.

"GALATASARAY'I ÇOK İSTİYORDU"

Nakış, "2010 yılında Güney Afrika'da yapılan Dünya Kupası'ndan sonra Galatasaray'la görüştüm. Anlaştık. Maradona, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olacaktı. Her şeyi ayarladık. Galatasaray'da çalışmayı çok istiyordu. Fakat son anda özel sorunları çıktı olmadı. Çok üzülmüştük." diye konuştu.