Maradona'nın kızı iç çamaşırı modeli oldu!

Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona'nın kızı Jana, yeni mesleğiyle şaşırttı. 23 yaşındaki Jana, iç çamaşırı modeli oldu. Jana Maradona'nın Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflar futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. Birçok taraftar, Jana'nın fotoğraflarının altına babasını iğneleyen yorumlar bıraktı.

80 BİN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Maradona'ya gönderme yapılan yorumlarda Jana'nın güzelliğinden övgüyle bahsedildi. Jana'nın babasıyla yıllardır görüşmediği ifade ediliyor. 23 yaşındaki Jana'nın Instagram'da 80 bin takipçisi bulunuyor.