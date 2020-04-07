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Marangoz atölyesinde korkutan yangın

Antalya'da bir marangoz atölyesinde çıkan ve korku dolu anlar yaşatan yangın itfaiyenin müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

07.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:16
Marangoz atölyesinde korkutan yangın
Antalya 'da bir marangoz atölyesinde çıkan ve korku dolu anlar yaşatan yangın itfaiyenin müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 7. Blok'ta bulunan Ramazan Yaşar'a ait marangoz atölyesinde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden ve çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Marangoz atölyesinin saat 19.00 sıralarında kapandığını belirten iş yeri sahipleri, son ayrılan müşterinin elinde sigara olduğunu, müşterinin sigara izmaritini dikkatsiz bir şekilde atması sonucunda yangının çıkmış olabileceğini belirtti. Yangın haberiyle birlikte 7. Blok'ta bulunan marangoz atölyelerinin sahipleri iş yerlerine gelirken, itfaiyenin yangını diğer iş yerlerine sıçramadan söndürmesiyle derin bir nefes aldılar. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ramazan Yaşar, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa
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