Marangoz atölyesindeki 100 yıllık zeytin ağacı şaşırtıyor

MERSİN'de bir marangoz atölyesinin içinde bulunan asırlık zeytin ağacı, görenlerin ilgisini çekiyor. Atölyeyi kurarken çatıyı ağaca göre inşa ettiğini belirten atölye sahibi Mehmet Ateş, zeytin ağacına gözü gibi bakıyor.

Merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi'nde 10 yıl önce marangoz atölyesinin işletmesini alan Mehmet Ateş, yaklaşık 100 yaşındaki zeytin ağacını kesmeye kıyamadı. Ateş, "Atölyeyi kurarken çatımızı zeytin ağacına göre yüksek yaptık. Zeytin ağaçları özel ağaçlardır. Ben de zeytin ağaçlarını çok severim, değer veririm. Düzenli bakımını yapıyoruz. Ağacı görenler şaşırıyor. Ağaçla fotoğraf çektiriyorlar. Önemli olan bir ağacı dikmek değil bakmak. Evinizde nasıl bir çiçeğe bakıyorsanız biz de zeytin ağacına öyle bakıyoruz. Düzenli suluyoruz, mesleğimiz tozlu olduğu için tozunu alıyoruz. Yılda bir defa budama yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl bir miktar zeytin verdi bu yıl daha fazla ürün bekliyoruz" dedi.

Atölye sahibi Ateş, kuşları da unutmayarak onlar için iş yerinin duvarına yuvalar astı. Asırlık zeytin ağacına sahip çıkan atölye sahibi Mehmet Ateş'i tebrik eden mahalle sakinleri ise, zeytin ağacının yaklaşık 100 yıldır dikili olduğunu söyledi.

Atölyenin simgesi haline gelen zeytin ağacını görenler ilk başta şaşırsa da, sonrasında atölyeye girerek, zeytin ağacıyla hatıra fotoğrafı çektiriyor.