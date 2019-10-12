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Marangozlar Sitesi ile Çay Deresinde asfalt çilesi bitiyor

Balıkesir'de Marangozlar Sitesi ile Çay Deresi arasında kalan asfaltsız yol çile olmaktan çıkıyor.

12.10.2019 23:24Marangozlar Sitesi ile Çay Deresinde asfalt çilesi bitiyor
Balıkesir'de Marangozlar Sitesi ile Çay Deresi arasında kalan asfaltsız yol çile olmaktan çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 800 metre uzunluğundaki yola, 2 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından; Avlu Yaşam Merkezi ve Marangozlar Sitesi arasında kalan 800 metre uzunluğundaki yol, sıcak asfaltla kaplandı. Avlu Yaşam Merkezi ve Marangozlar Sitesi'ni; tozdan, çamurdan kurtaran yol için 2 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Avlu ve Çocuk Köyü'nün giriş trafiğine alternatif bir güzergah oluşturan yol sayesinde bölgedeki araç trafiği rahatlayacak. - BALIKESİR

Balıkesir, Çay, Güncel

Kaynak: İHA

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