Yusufeli
ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Marant Boğa Güreşleri başladı. Kılıçkaya
köyü Marant mevkisinde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek güreşlere 100'e yakın boğa katıldı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşlere, çevre il ve ilçelerden de boğalar getirildi.
Güreşlerde, boğalar ağırlıklarına göre deste, ayak, küçük orta, büyük, başaltı, baş boğa kategorilerinde mücadele etti.
Boğaların kilo ve omuz yüksekliğine göre 6 boyda gerçekleşen güreşler sonunda dereceye giren boğaların sahiplerine para ödülü ve çeşitli hediyeler verilecek. Artvin
'in bazı ilçelerinde yapılan boğa güreşleri bu yıl 27-29 Haziran'da düzenlenecek 39. Uluslararası Artvin Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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