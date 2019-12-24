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Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası İzmir'de yapılacak

Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın ikincisi 28-29 Aralık'ta İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere mahallesinde yapılacak.

24.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:36 Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası İzmir'de yapılacak
Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nın ikincisi 28-29 Aralık'ta 'in Menderes ilçesine bağlı mahallesinde yapılacak.
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, şimdiye kadar 100'ün üzerinde sporcunun başvurduğu yarışların, 28 Aralık günü Özdere Aria Claros Oteli sahilinde başlayacağı belirtildi.
Su sıcaklığının 15 derece olması sebebiyle Uluslararası Su Sporları Federasyonu kuralları gereği sporcuların "neopren wetsuit" koruyucu elbiselerle yüzeceği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Marathon Masters Spor Kulübü Başkanı Turgut Esen, İzmir'de dört mevsim yüzülebileceğini göstermek istediklerini vurguladı.
Yüzme sporunu geniş kitlelere yayma düşüncelerinin olduğunu aktaran Esen, "2018 yılında iyi bir başlangıç yaptık. Bundan sonra organizasyonun kalıcı olmasına gayret edeceğiz. Ayrıca yurt dışından kulüpleri davet edip, yarışmayı uluslararası seviyeye çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Şampiyonaya geçen yıl 152 sporcu katılmıştı.

Özdere, İzmir, Spor

Kaynak: AA

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