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Maraton ödülleri sahiplerini buldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10.'su düzenlenen 21 kilometrelik Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nun gerek tanıtımı ve gerekse de maratonun topluma duyurulması noktasında, 'En iyi haber', 'En iyi fotoğraf' ve 'En iyi sayfa düzeni' 'en iyi görüntü'...

17.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:05Maraton ödülleri sahiplerini buldu
Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10.'su düzenlenen 21 kilometrelik Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nun gerek tanıtımı ve gerekse de maratonun topluma duyurulması noktasında, 'En iyi ', 'En iyi fotoğraf' ve 'En iyi sayfa düzeni' 'en iyi görüntü' dallarında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

TSYD Adana Şube Başkanı Ahmet Kurtul Çakın da, maraton sonrası gerek yaygın ve gerekse de yerel basında yer alan eserlerin jüri tarafından değerlendirilmesinin ardından 13 isme ödül verilmesi kararlaştırıldığını kaydetti.

Çakın, ödül alan meslektaşlarını kutladıklarını söyleyerek, "Daha nice güzel etkinliklerde bir arada olmayı umut ediyoruz" dedi

Dereceye giren haber dalında Sefa Saygıdeğer, Serkan Çetinkaya, Nuri Pir, Murat Karaman, Hüseyin Sungur, fotoğraf dalında, Hakan Toytekin, Serhat Şanlı, Fatih Keçe, Soner Kan, sayfa düzeninde Emre Ekici, Kadir Adıyaman, Bülent Vezir ve görüntü dalında Bülent Serin'e ödülleri protokol tarafından verildi. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Spor

Kaynak: İHA

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