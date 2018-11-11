- Maraton sporcularının Tarihi Yarımada ve Galata
Köprüsü'nden geçişleri havadan görüntülendi
İSTANBUL - Vodafone 40. İstanbul
Maratonu'na katılan sporcuların Tarihi Yarımada ve Galata Köprüsü'nden geçişleri havadan görüntülendi. Trafiğe kapatılan yollarda koşan sporculara İstanbul'un eşsiz manzarası eşlik etti. Sağlıklı Yarınlara Koş Sloganıyla bu yıl 40. düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu renkli anlara sahne oldu. 7'den 77'ye binlerce sporcunun katıldığı Maratonda bir çok yol trafiğe kapatıldı. Sporcuların Tarihi Yarımada ve Galata Köprüsü geçişleri ise havadan görüntülendi. Muhteşem görüntülerin oluştuğu maraton koşusunda, her zaman araçların olduğu yollarda bu sefer Maraton sporcuları yer aldı. Koşunun en uzun parkurunu tamamlayanlar 42 kilometre koşmuş olacak.
11 Kasım 2018 Pazar 13:06