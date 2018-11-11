Maratona Katılan Kenyalı Öğrenci Horonu Duyunca Dayanamadı

Vodafone 40. İstanbul
Maratonu'na katılan İstanbul Ticaret Üniversitesi
Yüksek Lisans öğrencisi Emanuel Omeda, horon sesini duyunca koşuya ara verip arkadaşlarıyla birlikte horon tepti.
Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'na her yaştan binlerce sporcu katıldı. İlginç görüntülere sahne olan maratona katılan İstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi Emanuel Omeda, horon sesini duyunca koşuya ara verip arkadaşlarıyla birlikte horon tepti. Renkli anların yaşandığı maratonda Kenyalı gencin ay yıldızlı tişört giymesi ise dikkat çekti. - İSTANBUL
İstanbul Ticaret Üniversitesi,İstanbul
11 Kasım 2018 Pazar 12:44