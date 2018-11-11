Maratonda Evlilik Teklifi

Vodafone 40. İstanbul
Maratonu'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde gerçekleşen evlenme teklifi, renkli görüntülere sahne oldu
Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
için koşan grupta evlenme teklifi gerçekleşti. Köprünün ortasında yaşanan evlenme teklifinde konfetiler patlarken, gelin adayının verdiği 'evet' cevabının ardından bütün grupta sevinç çığlıkları atıldı. Bu organizasyonu gerçekleştirmek için 5 ay beklediğini söyleyen damat adayı, "En mantıklı yer Asya
ve Avrupa
'yı bağlayan yer olarak düşündüm. En sevdiğimiz işi yaparken evlenme teklifi ettim" derken, gelin adayı ise "Böyle bir güzel teklifin olması beni çok mutlu etti" ifadesini kullandı.
(İHA)
11 Kasım 2018 Pazar 14:01