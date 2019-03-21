Marble'ın Ulaştığı Seviyeden Gurur Duyuyoruz"

Kaynak: AA

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, bu yıl 25'incisi düzenlenecek MARBLE İzmir-Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nın dünyada ulaştığı seviyeden gurur duyduklarını ifade etti.Kaya, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran Türk doğal taş sektöründe, dünyanın en büyük fuarlarından olan MARBLE İzmir Fuarı'nın 27-30 Mart'ta düzenleneceğini aktardı.Dünya genelindeki doğal taş rezervlerinin yüzde 35'inin Türkiye'de olduğunun altını çizen Kaya, şunları kaydetti:"Bizim sektörün en iyi tanıtımı fuarlarda yapılır. Doğal taş alıcıları taşa dokunarak almayı tercih eder, o nedenle doğal taş sektöründeki firmalarla dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara katılarak Türk doğal taşını tanıtıyoruz. Bizler, bir yıl boyunca MARBLE İzmir Fuarı'nı heyecanla bekliyoruz. Bu yıl MARBLE İzmir Fuarı sektörümüz açısından çok daha büyük ve özel bir anlam taşıyor. Türk doğal taş sektörünün kaydettiği gelişimi görmüş, yaşamış, hatta tabiri caizse çorbada tuzu olan biri olarak MARBLE İzmir Fuarı'nın ulaştığı seviyeden dolayı büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz."Fuarın sadece Türkiye'nin doğal taş ihracatına katkı sağlamadığını, İzmir'in turizm, kültür, ticaret hayatına da büyük destekleri olduğuna işaret eden Kaya, "Her yıl İzmir ekonomisine 100 milyon dolar katma değer sağlayan MARBLE İzmir Fuarı o kadar büyüdü ki, Kültürpark alanına sığamadı ve İzmir'e fuarİzmir'i kazandırdı. İzmir'de diğer sektörlere rol model oldu. MARBLE İzmir Fuarı'nın İzmir'e kazanımları artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.