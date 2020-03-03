Marble İzmir Danışma Kurulu toplandı

Doğal taş sektörünün küresel buluşmalarından biri olan Marble İzmir Fuarı genişletilmiş danışma kurulu toplantısı 2 Mart tarihinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda sektör temsilcileri ile gerçekleşti. Türk doğal taş sektörünün dünyaya açılan kapısı olduğu belirtilen Marble İzmir Fuarı için tüm katılımcı firmalarla bir anket yapılması kararı alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı genişletilmiş danışma kurulu toplantısında 1-4 Nisan tarihlerinde Marble İzmir Fuarı'nın düzenlenmesi kararının, Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler ve sektörün ankete vereceği yanıtlardan sonra alınacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 1-4 Nisan 2020 tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek 26'ncı Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı(MARBLE) öncesi genişletilmiş danışma kurulu toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. Toplantıda, hızla dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle gündeme gelen mevcut durum değerlendirildi. Genişletilmiş danışma kurulu toplantısında; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya ile Türkiye Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu ile İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ve çok sayıda sektör temsilcisi yer aldı.

15 MART'TA DURUM YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Sektör temsilcileri ile ortak akıl oluşturulan toplantıda, Marble İzmir Fuarı'nın İZFAŞ tarafından fuar katılımcıları ile yapılacak ankete göre 1-4 Nisan tarihlerinde düzenlenmesine ilişkin tüm katılımcıların fikrinin alınması ve durumun Sağlık Bakanlığı ile 15 Mart tarihine kadar değerlendirilmesi kararı alındı. Sürece yönelik açıklamada bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Önemli bir dönemden geçiyoruz. Bunun doğal taş sektörüne, İzmir ve Türkiye ekonomisi ile Marble İzmir'e etkilerinin neler olabileceğini birlikte müzakere edelim istiyoruz. Bu önemli toplantıya katılımı nedeniyle herkese teşekkür ediyorum. Kısa bir süre içinde bu virüsle ilgili bir adım atılacağına inanıyorum. Bizim için şu anda değerlendirme vakti sürüyor. Bence bu esneklik 15 Mart'a kadar elimizde bir güç" dedi.

"EN DOĞRU KARARI SİZLERLE BİRLİKTE VERECEĞİMİZDEN EMİN OLABİLİRSİNİZ"

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ise, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ bir kamu kurumu olmanın verdiği sorumlulukla davranacak. En önemlisi insan ve toplum sağlığı… Nihai kararı sektörümüzle istişare ederek vermemiz gerek. Sektörün talepleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Fuarı yapma iradesini koruyoruz. Dünyanın dört bir tarafında ziyaretçi çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Fuar katılımcımızın tümüyle bir anket düzenleyeceğiz. En doğru kararı sizlerle birlikte vereceğimizden emin olabilirsiniz" diye konuştu.

- İzmir