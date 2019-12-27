- Brioni'nin en yeni ,dünya modasıyla eş zamanlı tasarlanmış MARBLE Serisi ile evde profesyonel sonuçlar elde edin.
- MARBLE Serisi, yapışmazlık teknolojisindeki maksimum performansı sağlayan üç katlı GREBLON yüksek kaliteli GRANİT iç kaplaması yüksek yapışmazlığa ve dayanıma sahiptir.
- 3,5 mm kalınlığında alüminyum gövde ısıyı eşit olarak dağıtır, yemeklerinizin doğru koşullarda pişmesini sağlar.
- Titanyum kapmala, Sağlam perçinli paslanmaz çelik kulplarmanevra kabiliyetlerini artırırken, doğrusal tasarımı onları herhangi bir mutfağa şık bir şekilde ekler.
- Her bir ürün, optimum pişirme verimliliği için gizli buhar çıkış deliklerine sahip PYREX cam kapağa sahiptir.
- Yapışmaz iç kaplama neredeyse yağsız pişirme sağlar, aynı zamanda temizliği hiç olmadığı kadar kolaylaştırır. Temizlemek için ılık suda süngerle kolay bir şekilde temizlenir.
- Bu seri, indüksiyon hariç tüm ocaklarda kullanım için uygundur ve 260 dereceye kadar fırında kullanılabilir.
DIAMOND Serisi
Mutfağınızda en iyi sonuçları almak için DIAMOND Serisi ile donatın!
- DIAMOND Serisi, yapışmazlık teknolojisindeki maksimum performansısağlayan üç katlı yüksek kaliteli Greblon Diamond Efekt iç kaplaması yüksek yapışmazlığa ve dayanıma sahiptir.
- Almanya'da geliştirilmiştir. Türkiye'de üretilmiştir.
- Yüksek ısı iletkenliğine sahip 4mm kalınlığındaki alüminyum gövde ısıyı eşit olarak dağıtır, yemeklerinizin doğru koşullarda pişmesine olanak tanır.
- Patentli soft-touch tasarım kulpları ile mükemmel dokunuşlar elde edin.
- Yapışmaz iç kaplama yağsız pişirme sağlar, aynı zamanda temizliği hiç olmadığı kadar kolaylaştırır.
- Buhar dengeleyici özellikli silikon temperli cam kapak, yemekleriniz pişerken düzenli nem oranı sağlar.
- Bulaşık makinesinde kullanıma uygundur.
- Bu seri, indüksiyon hariç tüm ocaklarda kullanım için uygundur.
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