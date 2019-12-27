Brioni'nin en yeni ,dünya modasıyla eş zamanlı tasarlanmış MARBLE Serisi ile evde profesyonel sonuçlar elde edin.

MARBLE Serisi, yapışmazlık teknolojisindeki maksimum performansı sağlayan üç katlı GREBLON yüksek kaliteli GRANİT iç kaplaması yüksek yapışmazlığa ve dayanıma sahiptir.

3,5 mm kalınlığında alüminyum gövde ısıyı eşit olarak dağıtır, yemeklerinizin doğru koşullarda pişmesini sağlar.

Titanyum kapmala, Sağlam perçinli paslanmaz çelik kulplarmanevra kabiliyetlerini artırırken, doğrusal tasarımı onları herhangi bir mutfağa şık bir şekilde ekler.

Her bir ürün, optimum pişirme verimliliği için gizli buhar çıkış deliklerine sahip PYREX cam kapağa sahiptir.

Yapışmaz iç kaplama neredeyse yağsız pişirme sağlar, aynı zamanda temizliği hiç olmadığı kadar kolaylaştırır. Temizlemek için ılık suda süngerle kolay bir şekilde temizlenir.

Bu seri, indüksiyon hariç tüm ocaklarda kullanım için uygundur ve 260 dereceye kadar fırında kullanılabilir.

DIAMOND Serisi

Mutfağınızda en iyi sonuçları almak için DIAMOND Serisi ile donatın!