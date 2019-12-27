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Marble Serisi ile Evde Profesyonel Sonuçlar Elde Edin.

Brioni geçen zamanlardaki olağanüstü çizgisini bu yıl yeni ürünleri ile tanıtığı lansman da Muffaklarda şıklık yarışı olacağını gösterdi

27.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:01 ilandır Marble Serisi ile Evde Profesyonel Sonuçlar Elde Edin.
  • Brioni'nin en yeni ,dünya modasıyla eş zamanlı tasarlanmış MARBLE Serisi ile evde profesyonel sonuçlar elde edin.
  • MARBLE Serisi, yapışmazlık teknolojisindeki maksimum performansı sağlayan üç katlı GREBLON yüksek kaliteli GRANİT iç kaplaması yüksek yapışmazlığa ve dayanıma sahiptir.
  • 3,5 mm kalınlığında alüminyum gövde ısıyı eşit olarak dağıtır, yemeklerinizin doğru koşullarda pişmesini sağlar.
  • Titanyum kapmala, Sağlam perçinli paslanmaz çelik kulplarmanevra kabiliyetlerini artırırken, doğrusal tasarımı onları herhangi bir mutfağa şık bir şekilde ekler.
  • Her bir ürün, optimum pişirme verimliliği için gizli buhar çıkış deliklerine sahip PYREX cam kapağa sahiptir.
  • Yapışmaz iç kaplama neredeyse yağsız pişirme sağlar, aynı zamanda temizliği hiç olmadığı kadar kolaylaştırır. Temizlemek için ılık suda süngerle kolay bir şekilde temizlenir.
  • Bu seri, indüksiyon hariç tüm ocaklarda kullanım için uygundur ve 260 dereceye kadar fırında kullanılabilir.

DIAMOND Serisi

Mutfağınızda en iyi sonuçları almak için DIAMOND Serisi ile donatın!

  • DIAMOND Serisi, yapışmazlık teknolojisindeki maksimum performansısağlayan üç katlı yüksek kaliteli Greblon Diamond Efekt iç kaplaması yüksek yapışmazlığa ve dayanıma sahiptir.
  • 'da geliştirilmiştir. 'de üretilmiştir.
  • Yüksek ısı iletkenliğine sahip 4mm kalınlığındaki alüminyum gövde ısıyı eşit olarak dağıtır, yemeklerinizin doğru koşullarda pişmesine olanak tanır.
  • Patentli soft-touch tasarım kulpları ile mükemmel dokunuşlar elde edin.
  • Yapışmaz iç kaplama yağsız pişirme sağlar, aynı zamanda temizliği hiç olmadığı kadar kolaylaştırır.
  • Buhar dengeleyici özellikli silikon temperli cam kapak, yemekleriniz pişerken düzenli nem oranı sağlar.
  • Bulaşık makinesinde kullanıma uygundur.
  • Bu seri, indüksiyon hariç tüm ocaklarda kullanım için uygundur.
  • Daha fazla ürünlerimiz için https://www.brioni.com.tr

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