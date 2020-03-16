Marc-André Ter-Stegen Antrenmanlarına Tek Başına Devam Ediyor
FC Barcelona'nın Alman file bekçisi Marc-André Ter-Stegen, tüm dünyayı sarsan korona virüsü salgını yüzünden liglere ve antrenmanlara ara verilmesinin ardından vaktini evinde geçirirken kişisel antrenmanlarına evinde tek başına devam ediyor.
16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
FC Barcelona 'nın Alman file bekçisi Marc-André Ter-Stegen, tüm dünyayı sarsan korona virüsü salgını yüzünden liglere ve antrenmanlara ara verilmesinin ardından vaktini evinde geçirirken kişisel antrenmanlarına evinde tek başına devam ediyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Marc-André ter Stegen, Barcelona, Spor
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