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Marc-André Ter-Stegen Antrenmanlarına Tek Başına Devam Ediyor

FC Barcelona'nın Alman file bekçisi Marc-André Ter-Stegen, tüm dünyayı sarsan korona virüsü salgını yüzünden liglere ve antrenmanlara ara verilmesinin ardından vaktini evinde geçirirken kişisel antrenmanlarına evinde tek başına devam ediyor.

16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
FC Barcelona 'nın Alman file bekçisi Marc-André Ter-Stegen, tüm dünyayı sarsan korona virüsü salgını yüzünden liglere ve antrenmanlara ara verilmesinin ardından vaktini evinde geçirirken kişisel antrenmanlarına evinde tek başına devam ediyor. Marc-André Ter-Stegen Antrenmanlarına Tek Başına Devam Ediyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Marc-André ter Stegen, Barcelona, Spor

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